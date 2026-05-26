Летняя оздоровительная кампания стартует в Нижегородской области 1 июня

Свыше 1,1 тыс. организаций отдыха детей и их оздоровления будут работать в Нижегородской области в рамках летней оздоровительной кампании, которая начнется в Нижегородской области 1 июня. Подготовка лагерей к новому сезону ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как рассказал министр образования региона Михаил Пучков, Нижегородская область уже на протяжении нескольких лет признается одним из лучших регионов России по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. По его словам, в этом году возможность отдохнуть и укрепить здоровье получат более 162 тысяч школьников и воспитанников детских садов в возрасте от 6,5 до 17 лет.
«Почти 142 тысячи ребят смогут побывать в лагерях на территории региона, еще свыше 20 тысяч — за пределами Нижегородской области. В регионе запланирована работа более 840 лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием, 200 лагерей труда и отдыха. Также на территории области будут функционировать свыше 50 загородных оздоровительно-образовательных и санаторно-курортных лагерей и центров и еще более 20 лагерей палаточного типа», — пояснил министр.
Михаил Пучков отметил, что одним из приоритетов летнего детского отдыха и оздоровления остается доступность для всех категорий детей. В этом году в лагерях региона проведут на 14,5% больше инклюзивных смен, чем в прошлом году. С особым вниманием также относятся к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям участников специальной военной операции и ребятам из семей, проживающих на «подшефных» Нижегородской области территориях в новых регионах страны.
«Еще один приоритет — это обновление инфраструктуры детских лагерей, модернизация их материально-технической базы. К началу сезона в 23 загородных лагерях модернизировали пищеблоки, спальные корпуса и спортивные объекты за счет средств областного бюджета. Кроме того, три загородных центра получили федеральные субсидии на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и ОВЗ», — добавил министр.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.