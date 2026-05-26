Летняя оздоровительная кампания стартует в Нижегородской области 1 июня

Михаил Пучков отметил, что одним из приоритетов летнего детского отдыха и оздоровления остается доступность для всех категорий детей. В этом году в лагерях региона проведут на 14,5% больше инклюзивных смен, чем в прошлом году. С особым вниманием также относятся к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям участников специальной военной операции и ребятам из семей, проживающих на «подшефных» Нижегородской области территориях в новых регионах страны.