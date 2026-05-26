Более 100 брошенных машин нашли в Октябрьском районе Красноярска

Разукомплектованным считается транспорт, у которого отсутствуют кузовные детали, стекла или колеса, а также есть свободный доступ в салон. После получения уведомления у владельца есть месяц, чтобы убрать машину самостоятельно. Если этого не сделать, автомобиль эвакуируют для последующей передачи в муниципальную собственность и утилизации. Евгения Потылицина, и. о. руководителя администрации Октябрьского района, отметила, что около трети владельцев после уведомлений убирают машины сами.