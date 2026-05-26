Более 100 брошенных машин нашли в Октябрьском районе Красноярска

В Октябрьском районе Красноярска с начала года выявили 108 брошенных автомобилей. Об этом сообщили в районной администрации.
68 разукомплектованных машин нашли на муниципальной территории. Еще 40 автомобилей обнаружили во дворах. В таких случаях для вывоза нужно обращаться в управляющую компанию. После получения уведомлений владельцы самостоятельно убрали 25 машин. Еще шесть автомобилей эвакуировали на спецстоянку. Автохлам уже вывезли с улицы Забобонова, 6, Киренского, 25а и проспекта Свободного, 75б. По остальным машинам работа продолжается.
«Чаще всего люди жалуются нам на прицепы с рекламой, большегрузные автомобили. В прошлом году за аналогичный период было выявлено больше 150 машин, основную часть из которых пришлось эвакуировать принудительно» — рассказала Анна Никитина, ведущий специалист отдела недвижимости и земельных отношений администрации Октябрьского района.
Разукомплектованным считается транспорт, у которого отсутствуют кузовные детали, стекла или колеса, а также есть свободный доступ в салон. После получения уведомления у владельца есть месяц, чтобы убрать машину самостоятельно. Если этого не сделать, автомобиль эвакуируют для последующей передачи в муниципальную собственность и утилизации. Евгения Потылицина, и. о. руководителя администрации Октябрьского района, отметила, что около трети владельцев после уведомлений убирают машины сами.
«По закону собственникам приходится компенсировать перемещение за свой счёт, если хотят вернуть транспортное средство обратно. Отдельно оплачивается и хранение автомобиля в течение трёх месяцев на спецстоянке. Поэтому рекомендуем убирать автохлам после первого уведомления без лишних затрат», — сказала она.
Сообщать о брошенных машинах в администрацию Октябрьского района можно по телефону: 247−01−44.