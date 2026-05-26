НБД-Банк собрал клиентов и партнеров в преддверии Дня российского предпринимательства

По традиции НБД-Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД-Банк собрал более 250 гостей.
Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед-иранист и ведущий преподаватель Института Русской Политической Культуры Каринэ Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности.
«Предприниматели прекрасно понимают, что они зависят не только от внутренних условий в отрасли, но и от внешних. И это очень активные люди, им важно понимать и разбираться, что происходит, какие опасности могут их поджидать и как к ним подготовиться», — поделилась Каринэ Геворгян.
Мероприятия ко Дню банка и Дню российского предпринимательства уже стали доброй традицией НБД-Банка. Также они стали важной частью взаимодействия с партнерами и клиентами банка. Они позволяют не только отметить значимые даты, но и получать важную и полезную информацию, формировать пространство для открытого диалога и обмена мнениями.
«Каждый год мы стараемся, чтобы тема мероприятия была не только интересна, но и полезна для наших клиентов и партнеров, которые обладают широким кругозором и обширным кругом интересов. И мнение людей, являющихся экспертами в своих отраслях, всегда интересны и дают почву для размышлений и принятия решений», — рассказал председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом.
«Уже не в первый раз на мероприятиях НБД-Банка и было очень интересно, как и всегда. В этот раз оно стало отличным способом осмотреться вокруг и оценить, что происходит в мире и как это скажется на нас», — поделился руководитель производственного предприятия Виктор.
«С НБД-Банком работаем уже давно. За эти годы отношения стали дружескими и всегда приятно прийти пообщаться, послушать интересное выступление и обсудить его. А к 34-летию хочется пожелать банку процветания, а всему коллективу здоровья», — поздравил НБД-Банк владелец сети магазинов Марк.
