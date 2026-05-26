В Бийске Алтайского края благоустроят исторический центр города

Исторический центр города Бийска в Алтайском крае преобразится к концу ноября этого года благодаря субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Основное внимание в рамках благоустройства уделят ключевым общественным территориям, сообщили в городской администрации.
В феврале команда специалистов администрации, педагогического университета им. Шукшина и фонда Мельниченко защитила концепцию развития турзон. Теперь ведется поиск подрядчиков, которым предстоит создать уникальный визуальный облик старого центра.
Согласно проекту, в исторической части Бийска появится знаковый арт-объект — макет Бийской крепости. В парке имени Леонида Гаркавого смонтируют световой потолок, а на улицах установят информационные конструкции и малые архитектурные формы. Завершающим штрихом станет декоративная подсветка исторических зданий.
«Новые арт-объекты и архитектурная подсветка не просто украсят город — они создадут ту самую атмосферу, ради которой туристы выбирают маршрут и делают фотографии. Это наш вклад в узнаваемость Бийска, и я уверена, горожане по-новому взглянут на знакомые улицы», — сказала начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Наталья Курцева.
