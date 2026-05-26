Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре начали благоустройство 14 дворов

В Самаре обновляют дворы и общественные пространства в 2026 году.

Источник: администрация Самары

В Самаре приступили к благоустройству 14 дворов по программе нацпроекта. Подрядчики укладывают новый асфальт на внутриквартальных проездах. Работы уже завершены во дворах на улице Фадеева, 63 и улице Стара-Загора, 86. Об этом сообщили в администрации Самары.

«В первую очередь обновляем дорожное покрытие. После этого во дворах установят скамейки и лавочки», — отметили в мэрии.

Близится к завершению благоустройство двора на улице Стара-Загора, 90а. В 2026 году в Самаре также обновят три общественных пространства — парк имени Щорса, парк «Воронежские озера» и сквер у ДК «Искра». До 12 июня жители старше 14 лет могут проголосовать за территории для благоустройства на 2027 год на платформе «Госуслуги».