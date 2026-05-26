В Самаре начали благоустройство 14 дворов

Близится к завершению благоустройство двора на улице Стара-Загора, 90а. В 2026 году в Самаре также обновят три общественных пространства — парк имени Щорса, парк «Воронежские озера» и сквер у ДК «Искра». До 12 июня жители старше 14 лет могут проголосовать за территории для благоустройства на 2027 год на платформе «Госуслуги».