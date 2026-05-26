Глава Вологодской области сообщил о задержании своего экс-заместителя Иноземцева

Бывший первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев задержан и допрошен правоохранительными органами. Об этом сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.
По словам губернатора, следственные действия в отношении бывшего чиновника ведутся в рамках так называемого «похоронного» дела.
«По моей информации, задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного Правительства. Ожидаемо», — написал Филимонов в своем канале в мессенджере MAX. Глава региона добавил, что правовую оценку действиям задержанного дадут соответствующие органы.
Иван Иноземцев покинул пост первого вице-губернатора Вологодской области в ноябре прошлого года, проработав в областном правительстве всего полгода. На момент отставки официально сообщалось, что чиновник уходит на пенсию.