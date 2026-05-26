«Проверка на прочность»: эксперт рассказал о целях ударов США по Ирану

В таком случае ключевым фактором становится характер возможного ответа Тегерана, поскольку именно он может повлиять на дальнейшую военную стратегию США в отношении Исламской Республики.
Нынешние действия могут рассматриваться прежде всего как попытка «прощупать» степень готовности Ирана к ответу и пределы допустимой эскалации, уверен собеседник Новостей Mail.
Не случайно США подчеркивают сохранение режима перемирия — вероятно, с расчетом на то, чтобы ограничить масштаб возможного ответа и не допустить полномасштабного кризиса.
Эксперт отмечает, удары или инциденты, происходящие на фоне дипломатических контактов, подрывают доверие между сторонами и снижают вероятность достижения устойчивых договоренностей. На текущий момент, судя по публичной информации, существенного прогресса по ключевым вопросам, включая статус Ормузского пролива и иранскую ядерную программу, не наблюдается, несмотря на отдельные заявления о возможных подвижках.
С высокой вероятностью Иран будет стремиться продемонстрировать ответную реакцию, направленную на повышение издержек для США и их союзников.
При этом цель может заключаться не столько в эскалации как таковой, сколько в формировании сдерживающего эффекта для будущих действий против Ирана, отмечает собеседник Новостей Mail.
Если в Вашингтоне сочтут ответ Ирана чрезмерным, это грозит обвинениями в срыве перемирия и возвратом к активной военной фазе. Риск эскалации возрастает, резюмирует Бочаров.
Ранее официальный представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс подтвердил, что американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана. Он отметил, что удары были произведены с целью самообороны. По версии CENTCOM, целями стали места пуска ракет и иранские лодки, которые пытались установить мины.