Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сказала, какую фамилию будет носить после свадьбы

Белоруска Арина Соболенко сказала, какую фамилию будет носить после свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира Арина Соболенко сказала на youtube-канале First&Red, что вместе с женихом приняла решение о том, какую фамилию будет носить после свадьбы.

— У меня останется моя фамилия. У меня своя история, и, слава богу, в этом есть понимание. Мне хочется фамилию моего отца в историю вписать, — сказала Арина.

Напомним, что отец Арины — Сергей Соболенко — ушел из жизни в 2019 году. Он видел, как Арина становится профессионалом, но не дожил до ее первых титулов «Большого шлема» и звания первой ракетки. Арина не раз говорила, что ее успехи — заслуга отца и ему она посвящает свои победы. Ранее мы писали о том, что Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа». А еще она призналась, что порой так рыдает, вспоминая об отце, словно его не стало совсем недавно.

Еще Арина сказала, что если у нее с Георгиосом Франгулисом будут дети, то они они будут носить фамилию отца. Здесь можно прочитать подробнее о том, какую свадьбу Арина планирует и кого пригласит.