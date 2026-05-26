Белорусская теннисистка Арина Соболенко сказала, какую фамилию будет носить после свадьбы

Первая ракетка мира Арина Соболенко сказала на youtube-канале First&Red, что вместе с женихом приняла решение о том, какую фамилию будет носить после свадьбы.
— У меня останется моя фамилия. У меня своя история, и, слава богу, в этом есть понимание. Мне хочется фамилию моего отца в историю вписать, — сказала Арина.
Напомним, что отец Арины — Сергей Соболенко — ушел из жизни в 2019 году. Он видел, как Арина становится профессионалом, но не дожил до ее первых титулов «Большого шлема» и звания первой ракетки. Арина не раз говорила, что ее успехи — заслуга отца и ему она посвящает свои победы. Ранее мы писали о том, что Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа». А еще она призналась, что порой так рыдает, вспоминая об отце, словно его не стало совсем недавно.
Еще Арина сказала, что если у нее с Георгиосом Франгулисом будут дети, то они они будут носить фамилию отца.