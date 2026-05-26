В бывшей казачьей столице на Дону впервые обнаружили монетный клад

Монетный клад нашли археологи в станице Старочеркасской Ростовской области.
Как сообщил в своем канале в MAX заместитель губернатора Андрей Фатеев, археологии общества «Наследие» выкопали девять медных монет второй половины 18 века. Старинные пятаки времен императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II прекрасно сохранились, находка ценная, говорится в сообщении.
«Интересный исторический факт: найденные 45 копеек в середине 18 века были равны заработку мещанина», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, за какой период этот заработок мог быть.
Это первый официально зарегистрированный клад монет, обнаруженный на территории станицы.
Примечательно, что ранее неподалеку от места находки клада был обнаружен другой клад. В колодце бывшего подворья казачки Мартыновой археологи нашли медную посуду. Монетный клад могли заложить родственники Мартыновой, считают археологи.
Все монеты передадут в один из донских музеев.
Датой основания Старочеркасской станицы (Черкасский городок) ученые считают 1570 год. В 1637 году из этой станицы начался Азовский поход казаков, которые захватили турецкую крепость Азов и удерживали ее четыре года. Считается, что в 1667 году в станице началось восстание Степана Разина, а в 1708 году здесь был убит атаман Кондратий Булавин — предводитель другого восстания.
Станицу часто затапливали разливы Дона, поэтому в 1804 году атаман Матвей Платов принял решение перенести столицу Области Войска Донского в Новочеркасск.