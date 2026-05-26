В бывшей казачьей столице на Дону впервые обнаружили монетный клад

Датой основания Старочеркасской станицы (Черкасский городок) ученые считают 1570 год. В 1637 году из этой станицы начался Азовский поход казаков, которые захватили турецкую крепость Азов и удерживали ее четыре года. Считается, что в 1667 году в станице началось восстание Степана Разина, а в 1708 году здесь был убит атаман Кондратий Булавин — предводитель другого восстания.