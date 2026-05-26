«Вымогают деньги!» Кассира сетевого магазина обвинили в помощи покупателям

Кассира «Пятёрочки» в Перми обвинили в том, что она делилась с покупателями своей картой лояльности. За это с девушки-студентки требует штраф, который превышают её месячную зарплату. Что говорят о ситуации в компании, и почему сотрудница не могла уволиться — в материале сайта perm.aif.ru.
Не уволят, пока не отдашь.
В редакцию сайта perm.aif.ru обратилась пермячка Елена (имя изменено). Девушка рассказала, что учится в вузе, а в сетевой магазин устроилась для подработки на 0,25 ставки.
В обязанности Елены входило обслуживание покупателей на кассе. В магазине действует система лояльности, которая даёт обладателям карты клуба дополнительные скидки. Чтобы покупки посетителей выходили дешевле, Елена пробивала на кассе собственную карту лояльности. Девушка даже не знала, что этим она нарушает правила компании. Пока 10 мая её не вызвали сотрудники службы безопасности.
«Девушка из службы безопасности, не представившись и не представив соответствующие документы, сказала, что из-за того что я пробивала свою карту лояльности покупателям, мне нужно отдать магазину 13000 рублей наличными», — рассказала Елена сайту perm.aif.ru.
Корреспондент сайта perm.aif.ru попытался связаться с сотрудницей магазина, которая общалась со студенткой. Сначала женщина сказала, что ей нужно переговорить с начальством, а после перестала выходить на связь.
«Вы воровали деньги!».
Елена предоставила сайту perm.aif.ru запись разговора с сотрудницей службы безопасности, в котором кассира обвиняют в воровстве баллов у магазина.
«Вы понимаете, что у вас причинённый ущерб на 13 косарей? Что делать будем? По сути, это воровство денег в компании. Вы воровали нашу зарплату!» — объясняли Елене представители магазина.
Но, по словам студентки, ей непонятно, откуда взялась такая сумма, никаких доказательств или чеков не предоставили.
После инцидента Елена хотела уволиться, но заявление у неё не приняли. По словам девушки, ей сказали, что сначала она должна отработать штраф.
«У меня просто нет таких денег. У меня зарплата была около 12 тысяч, а тут сумма больше того, что я получаю. Это просто вымогательство», — поделилась студентка с сайтом perm.aif.ru.
«Это просто вымогательство!».
В пресс-службе «X5» (в которую входит и магазин «Пятёрочка») сайту perm.aif.ru пояснили, что сотрудникам действительно запрещено использовать свою карту лояльности для покупателей. Это прописывается в трудовом договоре, а также проговаривается во время обучения.
«При выходе на работу все сотрудники в обязательном порядке проходят онлайн-обучение, которое посвящено основным принципам и стандартам работы. Особое внимание уделяется теме взаимодействия с покупателями и применения карт лояльности, ключевые правила, такие как “Использование карты “X5 Клуба” в чужих покупках запрещено” также визуально выделяются в курсе», — рассказали в пресс-службе.
По поводу возмещения ущерба в компании ничего не сказали. Елена с этим вопросом обратилась в трудовую инспекцию, а также в полицию.
«Мне в трудовой инспекции сказали, что это просто вымогательство! Я написала заявление в полицию», — поделилась девушка с сайтом perm.aif.ru.
18 мая Елена всё же уволилась из магазина, расторжение договора осуществлялось по взаимному согласию. Вопрос же с возмещением денег ещё решается.
«За последние три смены мне не заплатили, это 4700 рублей. На меня подали встречное заявление, но за что именно, пока не знаю», — рассказала студентка.
В полиции сообщили, что по заявлению организована проверка. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.