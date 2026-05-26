Блэкаут в Краснодаре: три крупные энергоаварии оставили без света сотни домов в Карасунском округе

26 мая в Карасунском округе Краснодара до обеда произошло сразу три крупных аварии на высоковольтных линиях. Без электричества остались десятки улиц и сотни жилых домов.
«Во всех трех случаях причиной технологических сбоев стало срабатывание автоматической защиты на линиях 6−10 кВ. На местах ЧП сейчас работают аварийные бригады», — сообщили в ЕДДС города.
Самое масштабное по числу отключенных подстанций ЧП произошло на северо-востоке округа. Из-за сбоя отключилась подстанция ПС «ПШ-103», что вывело из строя сразу 27 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались улицы Сормовская, Тюляева, Уральская и 30-й Иркутской дивизии и другие.
Ранее аварийное отключение зафиксировали в Пашковском микрорайоне. Сработала защита на подстанции ПС «Пашковская-105», из-за чего обесточенными оказались 22 трансформаторные подстанции.
Свет погас в домах на улицах Бершанской, Войсковая, Гагарина, Производственная, Светлая, Благовещенская, аэропортовский проезд и прилегающие адреса.
Первой в череде сегодняшних отключений стала утренняя авария на Хуторе Ленина. Там из-за аналогичного сбоя на линии отключилась подстанция ПС «Хутор Ленина-2» (18 трансформаторных подстанций). В зону отключения попал огромный частный сектор: улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Сторожевая, Вольная, Канонирская, Оружейная, Островная, Приморская, Раздольная, Тихомировская, Радужная, Быкова, Шереметьевская, Жукова, Казачья, Потемкина, Екатеринодарская, Наримановская, Стременная, Уманская; пер. Буковый, Плотницкая, Столярный, Огородная и другие улицы.
Восстановительные работы на всех объектах ведут специалисты филиала «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть». Сроки подачи ресурса в жилые дома будут зависеть от характера повреждений на кабельных и воздушных линиях.
Уточнить оперативную информацию о ходе ремонта жители Карасунского округа могут напрямую в диспетчерской службе по телефону: