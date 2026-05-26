Вся страна в зоне опасности. Белорусов призвали приготовиться к штормовой стихии

Ветер вплоть до штормового.
По словам государственных синоптиков, утром и днем в среду на большей части страны северо-западный ветер разгонится до 15−20 м/с. Также во всех областях, кроме Гродненской и Брестской, опасность будут представлять локальные грозы.
Оранжевый уровень опасности в Беларуси 27 мая.
Согласно шкале Бофорта, ветер от 13,9 до 17,1 м/с является крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.
В свою очередь Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует в среду более сильный ветер — до 22 м/с, передал Telegram-канал Nadvorie. А это уже, согласно шкале Бофорта, шторм, при котором гнутся большие деревья, ломаются крупные ветки. Такая стихия способна срывать черепицу с крыш.
Порывы ветра 27 мая.
От +7°С ночью до +21°С днем.
Непродолжительные дожди будут как ночью, так и днем: только в светлое время суток они польют на большей части Беларуси. В ночные часы столбик термометра зафиксирует 27 мая +7..+13°С, но на юго-западе еще будет +14..+16°С.
А дневные максимумы составят от +13°С на севере до +21°С на юге.
По прогнозу авторов Nadvorie, в четверг и пятницу, 28 и 29 мая, Беларусь продолжит оставаться на периферии огромного циклона, который вращается над северо-западом Европейской территории России (ЕТР). Ветер ослабнет, однако станет еще прохладнее.