Красноярцам напомнили, какие прививки стоит сделать перед поездкой за границу

Перед поездкой в экзотические страны туристам стоит заранее изучить эпидемиологическую ситуацию и при необходимости сделать прививки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Специалисты напомнили, что за пределами России путешественники могут столкнуться с инфекциями, которые передаются через воду, продукты, грязные руки, укусы насекомых и животных. Поэтому важно соблюдать правила гигиены, выбирать безопасные места питания и внимательно относиться к рекомендациям по одежде и защите от укусов.
Наиболее эффективной защитой от ряда инфекций остается вакцинация. Обычно прививки делают минимум за 10−14 дней до поездки, чтобы организм успел выработать иммунитет. В некоторых случаях, например перед вакцинацией от бешенства, подготовку лучше начинать примерно за месяц. Путешественникам советуют проверить и плановые прививки. Взрослым может потребоваться ревакцинация от дифтерии, столбняка и кори, так как эти прививки не всегда дают пожизненную защиту.
Для поездок в страны Юго-Восточной Азии и Африки может быть рекомендована прививка от гепатита А. Эту инфекцию называют «болезнью грязных рук», она передается через загрязненную воду, продукты и посуду.
Перед поездками в Индию, страны Средней Азии и Северной Африки туристам стоит учитывать риск брюшного тифа. Для посещения ряда стран Южной Америки и Африки может потребоваться вакцинация от желтой лихорадки. Международный сертификат о такой прививке действует пожизненно.
В Роспотребнадзоре также напомнили о рисках инфекций, от которых нет доступных вакцин. Среди них малярия, лихорадка денге и чикунгунья. Они передаются через укусы комаров, поэтому важно пользоваться репеллентами, закрывать кожу одеждой и при необходимости принимать профилактические препараты.
Кроме того, туристам рекомендуют пить только бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, не покупать еду в сомнительных местах и не купаться в стоячих водоемах. Такие меры помогают снизить риск кишечных инфекций и заражения паразитами.