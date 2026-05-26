Красноярцы возглавили сибирский рейтинг любителей гаджетов для дачи и путешествий

С наступлением теплого сезона жители страны стали на 30% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе.
Помимо них одними из главных портативных гаджетов начала дачного сезона стали умные колонки (+33%) и беспроводные наушники (+32%). Также россияне чаще выбирают устройства, которые помогают им не зависеть от розетки: продажи универсальных внешних аккумуляторов ёмкостью от 6 000 до 11 000 мАч увеличились почти на 40%, а сверхъемких от 16 000 мАч — на 24%.
Отдельный интерес пользователи проявили к устройствам для умного дома — их стали покупать на 88% активнее. Вместе с этим в разгар сезона поездок за город также вырос спрос на смарт-часы для детей (+21%) и транспондеры для автопутешествий (+86%).
Особой популярностью у россиян в мае пользовались планшеты — их приобретали на 70% активнее. Лидируют устройства Samsung, в частности, компактный Galaxy Tab A11. В топ моделей также попали iPad 2025 11, Galaxy Tab A11+ и Galaxy Tab S10 Lite. По динамике продаж первое место заняли планшеты Apple, а самым покупаемым гаджетом бренда стал iPad 2025 11.
«Далеко не все воспринимают отдых на даче или пикник на природе как повод для цифрового детокса. Большинству покупателей важно иметь доступ к привычным сервисам, музыке и фильмам, где бы они ни находились. Мы видим растущий спрос на портативные устройства, поэтому регулярно расширяем их ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями, чтобы клиенты получили больше впечатлений и комфорта от отдыха», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.
В преддверии летнего сезона красноярцы интенсивно приобретали портативную технику (+102%), модемы и роутеры «МегаФон» (+82%) и Yota (+42%), аксессуары (+15%). Также в регионе увеличился потребительский интерес к смартфонам Samsung (+218%). По данным аналитиков, среди сибиряков наиболее активные покупатели техники для поездок за город проживают в Красноярском крае. Далее идут жители Кузбасса, Алтайского края, Новосибирской и Омской областей.
