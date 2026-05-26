Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД приняла закон об усилении мер за преступления против уехавших россиян

ГД приняла закон об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а принят в первом чтении в мае 2025 года. Авторами выступили Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов (в период исполнения им полномочий).

Как отмечалось в пояснительной записке, с началом СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ.

Изначально проектом предполагалось, что россиян за границей будут судить за любые правонарушения против интересов страны. Однако к третьему чтению перечень таких правонарушений был уточнен. В него вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.

Также проектом предусматривается арест имущества лиц, привлекаемых к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.

Кроме того, если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.