Тысячи гусей остановились на полях в Омской области

Инспекторы из Оконешниковского района Омской области сняли на видео, как тысячи белолобых гусей остановились на кормёжку в местных полях. Кадрами поделились в пресс-службе регионального Управления по охране животного мира.
Отмечается, что белолобый гусь — это перелётная птица, которую по праву считают украшением дикой природы. Во время остановок на пути миграции гуси питаются травами, ягодами, а также зерновыми культурами, которые находят на полях.
В ведомстве также добавили, что Оконешниковский район, расположенный на юго-востоке региона, является важной точкой на пути миграции водоплавающих птиц. Массовое появление пернатых свидетельствует о благополучии местной экосистемы. Это значит, что она способна обеспечить пропитанием тысячи птиц во время длительного перелёта.