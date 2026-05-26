Два вуза могут лишиться лицензии в Казахстане

Саясат Нурбек отметил, что рейтинги и международная оценка дает достаточно объективную картину.
«За последние пять лет Казахстан устойчиво растет во всех международных рейтингах. По результатам 2025 года в QS (Рейтинг лучших университетов мира — Прим. ред.) присутствует уже 27 казахстанских университетов. У нас есть вузы, которые вошли в Топ-500, Топ-300 и Топ-200. Наш университет КазНУ имени аль-Фараби занимает 163 место в мировом рейтинг, Назарбаев Университет зашел. Ждем результаты этого года», — добавил он.
Между тем, по его данным, за последние три года у трех вузов отозваны лицензии.
«Ведется работа, как минимум, по двум университетам сейчас. Не буду назвать, давайте будем ответственны, там обучаются студенты, и если сейчас я буду озвучивать процедурные моменты, может (начаться ажиотаж — Прим. ред.)», — добавил министр.
