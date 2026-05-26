В Подмосковье пройдет серия мероприятий для креативных индустрий

Серию мероприятий для представителей креативных индустрий Московской области запустят 27 мая в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Первая встреча состоится в Истре, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Интенсив «Два предприятия — два взгляда на созидание» пройдет в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Участие смогут принять предприниматели креативного сектора, в том числе дизайнеры, архитекторы, художники, иллюстраторы, фотографы, видеографы, саунд-дизайнеры, блогеры, издатели.
В ходе мероприятия гости узнают, как производство может вдохновить, получат идеи для собственных проектов и коллабораций, познакомятся с устойчивой бизнес-моделью для продажи креативной продукции. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.