Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье пройдет серия мероприятий для креативных индустрий

Гости узнают, как производство может вдохновить, и получат идеи для собственных проектов.

Источник: Национальные проекты России

Серию мероприятий для представителей креативных индустрий Московской области запустят 27 мая в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Первая встреча состоится в Истре, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Интенсив «Два предприятия — два взгляда на созидание» пройдет в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Участие смогут принять предприниматели креативного сектора, в том числе дизайнеры, архитекторы, художники, иллюстраторы, фотографы, видеографы, саунд-дизайнеры, блогеры, издатели.

В ходе мероприятия гости узнают, как производство может вдохновить, получат идеи для собственных проектов и коллабораций, познакомятся с устойчивой бизнес-моделью для продажи креативной продукции. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.