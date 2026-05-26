Бег с коромыслом и парад воздушных змеев: 8 мест в Калининградской области, где будут отмечать День защиты детей

Ежегодно 1 июня в России отмечают День защиты детей. В Калининградской области этот праздник не обходят стороной: запланировано восемь тематических фестивалей. «Клопс» рассказывает, где и чем порадовать малышей.
Детский карнавал «Детских сказок добрая страна»0+
Когда: суббота, 30 мая, 13:00.
Где: Центр культуры и досуга Гурьевска (Калининградское шоссе, 4а).
Добрый волшебник Гурий приготовил для детей много интересных программ, весёлых игр, разнообразных развлечений и неожиданных сюрпризов.
Вход свободный.
День защиты детей в Доме офицеров Балтийского флота0+
Когда: воскресенье, 31 мая, 11:00.
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).
Третий год подряд в Доме офицеров проходит праздник детства. В 11:00 начнётся интерактивно-игровая программа «Краски детства». Для юных гостей подготовят игры, конкурсы, викторины, рисунки на асфальте, флешмоб в исполнении театра танца «Янтарные миниатюры», призы и подарки.
В 12:00 — спектакль «Принцесса на горошине» в исполнении младшей группы народного драматического театра «Браво-Бис».
Вход свободный.
Фестиваль детства «Вверх!»0+
Когда: воскресенье, 31 мая, 14:00.
Где: Солнечный бульвар, 25 (спортивный парк «Ростех Арены»).
Праздник для всей семьи с насыщенной программой: выступления творческих коллективов, игры, музыка, мастер-классы, розыгрыши подарков и сюрпризы. Для детей будут работать аниматоры, батуты и интерактивные площадки, а также зона с уличной едой.
В 16:00 стартует парад воздушных змеев. Можно принести своего змея или раскрасить его на мастер-классе и запустить.
Вход свободный.
XI фестиваль «Цветолетофест»0+
Когда: воскресенье, 31 мая, 13:00.
Где: парк «Юность» (Тельмана, 3).
Фестиваль, который за 11 лет стал для города доброй традицией.
Что вас ждёт:
красочные залпы каждый час, живая музыка: выступление групп «Пурпурный дождь» и «Который час», диджеев лейбла LOUD и других, интерактивы, флешмобы, танцевальные баттлы, караоке хором, розыгрыши призов, аттракционы и кафе.
Ведущие — Мария Мелихова и Валерий Боровец. Со своей краской нельзя — это правило безопасности всех участников. Фестивальную краску можно купить на месте.
Вход свободный.
Праздник «Детство — это я и ты» в Зеленоградске0+
Когда: понедельник, 1 июня, 11:00.
Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск).
Праздник детства с весёлыми и незабываемыми приключениями. В программе: мастер-классы, зажигательные игры и конкурсы, анимационная программа, шоу мыльных пузырей и весёлый сюрприз.
Вход свободный.
«Страна улыбок и чудес»0+
Когда: понедельник, 1 июня, 14:00.
Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31).
Большой семейный праздник для детей, родителей, бабушек и дедушек. Для гостей предусмотрены сахарная вата, аквагрим, выступление фокусника, брейк-данс и беспроигрышная лотерея.
Площадки:
«Праздник детства и смеха» — игры и конкурсы, «Мастерская чудес» — творческие мастер-классы, «День маленького библиотекаря» — интерактив для юных библиотекарей, «Дружная семья — счастливое детство» — семейная фотозона, «Вместе за одним столом» — чаепитие с пирогами, «Летний дворик» — мыльные пузыри, мелки, игры и сказочные задания.
Вход свободный, по регистрации.
Праздник детства в Черняховске0+
Когда: понедельник, 1 июня, 11:30−15:00.
Где: Парк Победы (Черняховск).
Яркий и незабываемый праздник для детей и родителей.
Программа:
«Парад талантов», гала-концерт областного фестиваля «Звёзды Балтики», фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых», областной фестиваль «Зелёный мир в твоих ладошках», квесты «По следам Бременских музыкантов» и «След инженера», гигантская раскраска «Разукрасим наш город», спортивные активности: весёлые старты, бег с коромыслом, ловля воздушных шариков, игры на ловкость, викторины и логические задачки.
Для гостей подготовят площадку подводной робототехники, интерактивные опыты и аквагрим. Запланированы мастер-классы по изготовлению игрушек, брелоков, гипсовых фигур, леденцов, сувениров.
Вход свободный.
Праздник в Центральном парке0+
Когда: понедельник, 1 июня, 15:00.
Где: Центральный парк.
Детей и родителей приглашают на самый беззаботный праздник в году.
В программе:
большой концерт с выступлениями городских творческих коллективов, творческие мастер-классы, мыльные пузыри, фото с ростовыми куклами, игры с аниматорами, весёлые конкурсы, аттракционы, фастфуд.
Вход свободный.