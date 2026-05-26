Бег с коромыслом и парад воздушных змеев: 8 мест в Калининградской области, где будут отмечать День защиты детей

Мероприятия пройдут в столице региона и в других городах.

Источник: Клопс.ru

Ежегодно 1 июня в России отмечают День защиты детей. В Калининградской области этот праздник не обходят стороной: запланировано восемь тематических фестивалей. «Клопс» рассказывает, где и чем порадовать малышей.

Детский карнавал «Детских сказок добрая страна»0+

Когда: суббота, 30 мая, 13:00.

Где: Центр культуры и досуга Гурьевска (Калининградское шоссе, 4а).

Добрый волшебник Гурий приготовил для детей много интересных программ, весёлых игр, разнообразных развлечений и неожиданных сюрпризов.

Вход свободный.

День защиты детей в Доме офицеров Балтийского флота0+

Когда: воскресенье, 31 мая, 11:00.

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).

Третий год подряд в Доме офицеров проходит праздник детства. В 11:00 начнётся интерактивно-игровая программа «Краски детства». Для юных гостей подготовят игры, конкурсы, викторины, рисунки на асфальте, флешмоб в исполнении театра танца «Янтарные миниатюры», призы и подарки.

В 12:00 — спектакль «Принцесса на горошине» в исполнении младшей группы народного драматического театра «Браво-Бис».

Вход свободный.

Фестиваль детства «Вверх!»0+

Когда: воскресенье, 31 мая, 14:00.

Где: Солнечный бульвар, 25 (спортивный парк «Ростех Арены»).

Праздник для всей семьи с насыщенной программой: выступления творческих коллективов, игры, музыка, мастер-классы, розыгрыши подарков и сюрпризы. Для детей будут работать аниматоры, батуты и интерактивные площадки, а также зона с уличной едой.

В 16:00 стартует парад воздушных змеев. Можно принести своего змея или раскрасить его на мастер-классе и запустить.

Вход свободный.

XI фестиваль «Цветолетофест»0+

Когда: воскресенье, 31 мая, 13:00.

Где: парк «Юность» (Тельмана, 3).

Фестиваль, который за 11 лет стал для города доброй традицией.

Что вас ждёт:

красочные залпы каждый час, живая музыка: выступление групп «Пурпурный дождь» и «Который час», диджеев лейбла LOUD и других, интерактивы, флешмобы, танцевальные баттлы, караоке хором, розыгрыши призов, аттракционы и кафе.

Ведущие — Мария Мелихова и Валерий Боровец. Со своей краской нельзя — это правило безопасности всех участников. Фестивальную краску можно купить на месте.

Вход свободный.

Праздник «Детство — это я и ты» в Зеленоградске0+

Когда: понедельник, 1 июня, 11:00.

Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск).

Праздник детства с весёлыми и незабываемыми приключениями. В программе: мастер-классы, зажигательные игры и конкурсы, анимационная программа, шоу мыльных пузырей и весёлый сюрприз.

Вход свободный.

«Страна улыбок и чудес»0+

Когда: понедельник, 1 июня, 14:00.

Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31).

Большой семейный праздник для детей, родителей, бабушек и дедушек. Для гостей предусмотрены сахарная вата, аквагрим, выступление фокусника, брейк-данс и беспроигрышная лотерея.

Площадки:

«Праздник детства и смеха» — игры и конкурсы, «Мастерская чудес» — творческие мастер-классы, «День маленького библиотекаря» — интерактив для юных библиотекарей, «Дружная семья — счастливое детство» — семейная фотозона, «Вместе за одним столом» — чаепитие с пирогами, «Летний дворик» — мыльные пузыри, мелки, игры и сказочные задания.

Вход свободный, по регистрации.

Праздник детства в Черняховске0+

Когда: понедельник, 1 июня, 11:30−15:00.

Где: Парк Победы (Черняховск).

Яркий и незабываемый праздник для детей и родителей.

Программа:

«Парад талантов», гала-концерт областного фестиваля «Звёзды Балтики», фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых», областной фестиваль «Зелёный мир в твоих ладошках», квесты «По следам Бременских музыкантов» и «След инженера», гигантская раскраска «Разукрасим наш город», спортивные активности: весёлые старты, бег с коромыслом, ловля воздушных шариков, игры на ловкость, викторины и логические задачки.

Для гостей подготовят площадку подводной робототехники, интерактивные опыты и аквагрим. Запланированы мастер-классы по изготовлению игрушек, брелоков, гипсовых фигур, леденцов, сувениров.

Вход свободный.

Праздник в Центральном парке0+

Когда: понедельник, 1 июня, 15:00.

Где: Центральный парк.

Детей и родителей приглашают на самый беззаботный праздник в году.

В программе:

большой концерт с выступлениями городских творческих коллективов, творческие мастер-классы, мыльные пузыри, фото с ростовыми куклами, игры с аниматорами, весёлые конкурсы, аттракционы, фастфуд.

Вход свободный.