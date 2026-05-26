В Калининграде предложили сделать бесплатными автобусы и маршрутки

Финансировать поездки можно за счёт крупных предприятий.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, чтобы решить проблему с пробками и нехваткой автобусов. С такой инициативой выступил директор компании ООО «Маршрутное такси» Валерий Скиба.

По словам перевозчика, финансировать поездки можно через отчисления крупных компаний региона.

«Если бы в Калининграде приняли закон, по которому все предприятия отчисляли бы какой-то процент именно на перевозку пассажиров, транспорт мог бы стать бесплатным», — считает перевозчик.

По его словам, в таком случае автобусные компании были бы заинтересованы не в количестве пассажиров, а в чётком движении по графику.

«Было бы стопроцентное выполнение расписания, спокойное движение транспорта. И пассажирам был бы только плюс», — заявил Скиба.

Перевозчик уверен, что бесплатный общественный транспорт помог бы разгрузить дороги: «Количество машин в городе сократилось бы. Потому что двигаться бесплатно и стоять в пробках — это разные вещи».

Скиба добавил, что при нынешней системе перевозчики сталкиваются с нехваткой кадров и сложностями с рентабельностью маршрутов. Из-за этого часть автобусов может раньше времени уходить с линии. Регулярно подвижной состав и вовсе остаётся в парке, так как нет водителей.

В Калининграде отметили 25 лет с момента запуска первых маршруток. Как всё начиналось, читайте в материале «Клопс».

