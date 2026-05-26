В Алматы на две ночи ограничат движение возле аль-Фараби

В связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Ж. Ушкемпирова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата уточнили данные о временных дорожных ограничениях.

  • С 23:00 26 мая до 06:00 27 мая 2026 года движение будет перекрыто на участке от пр. аль-Фараби до ул. 5-й переулок.
  • С 23:00 28 мая до 06:00 29 движение будет также перекрыто на участке от пр. аль-Фараби до ул. 5-й переулок.

Известно, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей города также попросили заранее планировать свой маршрут.

Чуть ранее сообщалось, что в Алматы на 2,5 месяца ограничат движение на участке ул. Рабиги Сыздык для замены теплосетей 30-летней давности.