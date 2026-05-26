В краевом наркодиспансере в Перми открыли часовню

Она находится на улице Петропавловской, 74.

Часовню в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» открыли в Пермском краевом наркологическом диспансере, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на региональный минздрав.

Как рассказал настоятель Петропавловского собора священник Сергий Кармашев, здесь будут проводить молебны, исповеди и соборования. Помещение также планируют использовать для занятий и консультаций с зависимыми в рамках Общины трезвости при Епархиальном обществе.

Пациентов, которые уже представляют угрозу для окружающих из-за зависимости, врачи после медконсультаций смогут направлять в Школу трезвости. В минздраве отмечают: обращение к вере и духовности может стать важным дополнением к классической терапии в борьбе с зависимостью.

Напомним, священнослужители объехали улицы Перми и прилегающую к Перми территорию с иконой Божьей Матери, освятив город.