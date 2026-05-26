5-летний малыш пострадал из-за водителя с опьянением, в 8 раз превышающим допустимое

Красноярские дорожные полицейские задержали 33-летнего пьяного водителя «Тойоты», по вине которого в ДТП пострадал его пятилетний сын. Семья ехала из кафе. Ребенок сидел без удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. «Тойота» столкнулась на улице Железнодорожников с автомобилем марки «Лисян». Пострадавший в результате ДТП 5-летний малыш находился на заднем пассажирском сиденье. Мальчику оказали разовую медицинскую помощь в больнице. Виновник аварии не стал отрицать, что пьян. Освидетельствование показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,305 мг/л. Это в 8 раз больше допустимых 0,16 мг. Мужчине грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.