В Благовещенске завершили основной этап ремонта на улице Краснофлотской

Модернизация улицы Краснофлотской стартовала прошлой весной и по контракту должна была завершиться к 31 мая 2027 года, однако подрядчик выполнил работы с опережением графика. В прошлом году на километровом участке обновили сети водоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Начиная с марта этого года дорожники обустроили парковки, регулируемые пешеходные переходы, искусственные неровности. Помимо этого, на участке появилась остановка общественного транспорта и стоянка автомобилей.