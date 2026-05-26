В Благовещенске завершили основной этап ремонта на улице Краснофлотской

Движение по улице Краснофлотской — на участке от Островского до Театральной — в Благовещенске запустят в ближайшее время. Объект удалось отремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на год раньше срока, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Модернизация улицы Краснофлотской стартовала прошлой весной и по контракту должна была завершиться к 31 мая 2027 года, однако подрядчик выполнил работы с опережением графика. В прошлом году на километровом участке обновили сети водоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Начиная с марта этого года дорожники обустроили парковки, регулируемые пешеходные переходы, искусственные неровности. Помимо этого, на участке появилась остановка общественного транспорта и стоянка автомобилей.
«Обновление данного участка дороги обусловлено обилием различных социальных маршрутов, проходящих по данной улице. Краснофлотская ведет к Благовещенской спортивной школе № 1 и школе № 5. Помимо этого, благодаря реконструкции жители и гости столицы региона получат комфортную транспортную доступность к канатной дороге, конгрессно-выставочному центру и новой гостинице», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
В настоящее время на Краснофлотской заканчивают обустройство тротуаров и укладывают финальный слой асфальта на небольшом участке в районе Театральной. Затем улицу оснастят системой фото- и видеофиксации. Там также установят опоры наружного освещения и настроят светофоры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.