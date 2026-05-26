С пропавшего в красноярской тайге Усольцева взыскивают долги за коммуналку

С бизнесмена Сергея Усольцева, пропавшего в тайге вместе с семьей, взыскивают долги за коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилась «РГ».
Взыскателем выступило одно из коммунальных предприятий Красноярского края, поставляющее холодную и горячую воду потребителям. Претензии к Сергею Усольцеву предъявлены как к индивидуальному предпринимателю.
По нашим данным, взыскатель потребовал долг за услуги, потребленные с начала 2026 года. За это время набежало чуть больше 20 тысяч рублей.
Коммунальщики подали заявление о выпуске судебного приказа, и оно было удовлетворено.
Напомним, что Сергей Усольцев со своей женой Ириной и 5-летней дочерью исчезли во время турпохода в Красноярском крае осенью прошлого года, недавно их поиски вновь возобновили.