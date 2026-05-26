В Пермском крае объявили Неделю отказа от табака

Курение является причиной 90% смертельных исходов от рака легких, бронхов и трахеи. Жизнь человека с никотиновой зависимостью в среднем на девять лет короче, чем у его некурящего сверстника. Рак легких у курильщиков встречается в 10 раз чаще, чем у некурящих. Регулярное проглатывание слюны, содержащей продукты распада никотина, способствует развитию рака полости рта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.