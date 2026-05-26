В Калининградской области за год выросло производство молока и масла

В Калининградской области в 2025 году произведено 260,3 тыс. тонн молока. Это на 7,6% больше, чем годом ранее и на 48,8% больше, чем в 2016-м, сообщает во вторник, 26 мая, Калининградстат.
Львиная доля — 75,2% — приходится на сельскохозяйственные организации. В 2025 году в регионе произведено 42 тыс. тонн обработанного молока, включая молоко для детского питания. Сливочного масла выпущено 3,8 тыс. тонн, что на 40% больше по сравнению с 2024 годом.
В первом квартале года вырос средний надой молока в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях. В январе-марте этот показатель составил 2,83 тыс. кг на одну корову, что на 6 кг, или на 0,2% выше соответствующего периода 2025 года.
Всего за первый квартал 2026 года в хозяйствах всех категорий области произведено 58,9 тыс. тонн молока. Это на 0,2% меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Сельскохозяйственные организации произвели 47,6 тыс. тонн молока (80,8% от общего объёма) — на 0,3% меньше, чем в прошлом году.
В Калининградской области производители молочной продукции закончили первый квартал с убытками, заявил председатель совета директоров агропромышленного комплекса «Залесье» Андрей Романов.