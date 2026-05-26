В Москве на трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет 20 пешеходных переходов

«Пешеходные переходы расположатся по обе стороны от трассы. Шесть из них будут подземными, они появятся: на пересечении улиц Поляны и Скобелевской; в районе улицы Поляны, 7; в районе Богучарской улицы, 2; в районе Куликовской улицы, 16; в районе Старобитцевской улицы, 23; в районе Ратной улицы, 16, к. 3. Еще три перехода будут надземными: в районе улицы Поляны, 5; в районе Новобутовской улицы, 2А; в районе Изюмской улицы, 22», — перечислил мэр.