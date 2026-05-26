В Чехии вышел на свободу митрополит РПЦ Иларион

Ранее задержанный в чешских Карловых Варах митрополит Иларион выпущен из изолятора временного содержания. Вместе с ним на свободу вышел оператор, находившийся в одной машине со священнослужителем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал архиерея.
Накануне оба задержанных были допрошены местной полицией в присутствии адвокатов и консула РФ. В окружении митрополита пообещали предоставить подробности произошедшего позднее.
О задержании митрополита Илариона, в прошлом возглавлявшего Отдел внешних церковных связей РПЦ, стало известно в понедельник. Чешская полиция остановила его автомобиль в воскресенье по подозрению в перевозке запрещенных веществ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент «спланированной провокацией», направленной на дискредитацию православия.