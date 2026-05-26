Когда отмечают Троицу в 2026 году. Суть и традиции праздника

В православной традиции в день сошествия Святого Духа чествуют всю Троицу. Троица — это одно из важнейших понятий христианства, догмат, установленный церковью в первые века христианства. В 381 году на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе утвердили учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе (это и есть Троица). Троица нераздельная, то есть это не три отдельные личности Бога, так как Бог един. И католики, и православные верят, что Сын божий рождается от Отца. Однако в православии утверждают, что Святой Дух исходит только от Отца. Католики же верят, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына.