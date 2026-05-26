Когда отмечают Троицу в 2026 году. Суть и традиции праздника

Троица — это один из главных христианских праздников, день рождения христианской церкви. В православии в этот день вспоминают сошествие Святого Духа на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник также называют Пятидесятницей. РБК Life рассказывает, в чем различие праздников у западных и восточных христиан и какого числа отмечают Троицу в 2026 году.
Когда Троица в 2026 году
В 2026-м православные верующие отмечают День Святой Троицы или Пятидесятницу 31 мая. Праздник всегда выпадает на воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году Пасху встретили 12 апреля.
В этот день вспоминают не только усопших родственников и близких, но и всех православных христиан мира. В году всего две вселенские родительские субботы: первая — Мясопустная (14 февраля в 2026-м), вторая — за день до Троицы.
Следующий день после Троицы, понедельник (1 июня в 2026-м), называют Днем Святого Духа. Православные верующие чествуют Святой Дух — одно из лиц Троицы.
В западном христианстве празднование Дня Святой Троицы и Пятидесятницы разделены. Пятидесятницу католики отметят 24 мая, а Троицу — в следующее воскресенье за Пятидесятницей, то есть 31 мая.
История праздника Троицы
У древнееврейского народа Пятидесятница (Шавуот в иудаизме) была вторым из трех великих праздников. День установили в память о ветхозаветном явлении Бога на горе Синай и даровании закона евреям. Как и в современной православной традиции, Пятидесятницу праздновали на 50-й день после Пасхи. Считается, что через много лет в этот же день на апостолов сошел Святой Дух.
Согласно Новому Завету, Иисус Христос после Воскресения пробыл на земле еще 40 дней. Затем он вместе с учениками поднялся на Елеонскую гору и телесно вознесся на небеса. Христос обещал ученикам, что скоро на них сойдет Святой Дух.
Через 10 дней после Вознесения Господня апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, когда услышали «шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
В православной традиции в день сошествия Святого Духа чествуют всю Троицу. Троица — это одно из важнейших понятий христианства, догмат, установленный церковью в первые века христианства. В 381 году на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе утвердили учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе (это и есть Троица). Троица нераздельная, то есть это не три отдельные личности Бога, так как Бог един. И католики, и православные верят, что Сын божий рождается от Отца. Однако в православии утверждают, что Святой Дух исходит только от Отца. Католики же верят, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына.
Празднование Святой Троицы
В православии день Святой Троицы входит в число двунадесятых праздников — 12 самых важных церковных празднований в году. К ним же относят Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) и другие.
Накануне Троицы (по-другому — Дня Святой Пятидесятницы) в православных церквях совершают всенощное бдение — вечерню и утреню. Всенощное бдение нужно, чтобы подготовить верующих к литургии в праздничный день.
Литургия на Пятидесятницу — одна из самых красивых и торжественных служб в году.
После литургии в День Святой Троицы совершается вечерня, где читают с коленопреклонением молитвы, чтобы Господь ниспослал благодать Святого Духа, избавил от грехов, междоусобиц и войн.
Традиции праздника Святой Троицы
Этнограф Аполлон Коринфский в книге «Народная Русь» (1901) писал, что Троицын день — один из самых любимых праздников русского народа, с которым связано много обрядов и обычаев. Троицын день завершал Семицкую неделю, то есть седьмую после Пасхи, которую также называли Русальной неделей, или Зелеными святками. С этим временем было связано множество народных поверий и гаданий.
В конце мая и начале июня, во время, когда чаще всего выпадает Троица, чествовали весеннее возрождение земли. В Троицын день девушки «собирали» с деревьев венки, которые повесили туда в предыдущий четверг (Семик) и бросали их в воду, загадывая желания. Любая трава, цветы и зелень — отличительный признак Троицы. На праздник и в городах, и в деревнях обязательно украшали дома березовыми веточками.
Существовало поверье, что в Семицкую неделю из воды выходили нимфы, наяды и русалки. По малорусскому поверью они накануне Троицы убегают играть в поля. Считалось, что на русальной неделе нельзя купаться, иначе утянут в омут.
Во времена московских царей на Троицын день государь являлся народу в порфире, царском кафтане, короне, с жезлом в руке, в окружении свиты бояр. Впереди на коврах несли цветы и травы, а шествие сопровождал звон колоколов: так процессия входила в Успенский собор на службу.
В современности многие из традиций Троицы были утеряны, но некоторые остались. Например, церкви и дома до сих пор принято в Пятидесятницу украшать веточками деревьев, цветами и травами.
Церковь не признает распространенные приметы и суеверия, согласно которым на Троицу нельзя купаться или работать. Православные священники советуют провести этот день в храме и помолиться.
Интересные факты
- На некоторых фресках Бога Отца пишут как седовласого старца, однако это не канонические изображения. Церковь считает, что нельзя придумывать и изображать облик Бога Отца на иконах, так как его не видел ни один человек.
- Через неделю после Троицы православные христиане начинают держать Петров пост, который завершится 11 июля, перед Днем памяти апостолов Петра и Павла.
- В Германии День Святого Духа (Pfingstmontag) — государственный выходной наравне с Вознесением, Рождеством и другими праздниками.
- Считают, что зеленые веточки, украшающие храм в праздник, напоминают о Мамврийском дубе. Под ним Святая Троица явилась Аврааму в виде трех ангелов.
- Мамврийский дуб находится в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан на территории Русского подворья. В 2025 году, накануне Пасхи, дерево расцвело. В Хевроне также расположена Пещера Патриархов, где похоронены праотцы Авраам, Исаак и Иаков с женами.