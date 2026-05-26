ЖКХ сказало, как белорусам избежать штрафа за клумбу у подъезда

ЖКХ отреагировало на информацию про штрафы за клумбу у подъезда.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ сказало, как белорусам избежать штрафа за клумбу у подъезда. Подробности рассказывает Минское городское жилищное хозяйство.

В сети обсуждают новость о том, что белорусы могут получить штрафы за клумбы под окнами многоэатжек. Чтобы этого не произошло, ЖКХ рекомендует придерживаться определенных правил.

Схему посадки растений на клумбе следует согласовывать с ЖКХ. Это связано с инженерными сетями, которые нередко проходят именно под газоном.

«Если будет необходимость выполнить ремонт или устранить последствия аварии, коммунальным службам придется вскрывать землю — и клумба, увы, пострадает», — уточняет коммунальщики.

Специалисты смогут подсказать, где можно и где нельзя сажать растения. Вместе с тем территория под окнами жилых домов предназначена для строительства и эксплуатации жилищного фонда. Однако коммунальные службы не против желания граждан сделать клумбу.

«В каждом конкретном случае можно найти компромисс. Повторяем: просто так за клумбу никто не накажет», — уточняют в ЖКХ.

Белорусам советуют перед обустройством клумбы обратиться в организацию жилищно-коммунального хозяйства по месту жительства и взять с собой примерную схему посадки. Специалисты осмотрят участок, проверят наличие коммуникаций, согласуют посадку.

В ЖКХ обращают внимание, что белорусы должны сами осуществлять уход за растениями. А на клумбах нельзя размещать шины, пластиковые бутылки и высаживать инвазивные растения и овощные культуры.

