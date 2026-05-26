ЖКХ сказало, как белорусам избежать штрафа за клумбу у подъезда. Подробности рассказывает Минское городское жилищное хозяйство.
В сети обсуждают новость о том, что белорусы могут получить штрафы за клумбы под окнами многоэатжек. Чтобы этого не произошло, ЖКХ рекомендует придерживаться определенных правил.
Схему посадки растений на клумбе следует согласовывать с ЖКХ. Это связано с инженерными сетями, которые нередко проходят именно под газоном.
«Если будет необходимость выполнить ремонт или устранить последствия аварии, коммунальным службам придется вскрывать землю — и клумба, увы, пострадает», — уточняет коммунальщики.
Специалисты смогут подсказать, где можно и где нельзя сажать растения. Вместе с тем территория под окнами жилых домов предназначена для строительства и эксплуатации жилищного фонда. Однако коммунальные службы не против желания граждан сделать клумбу.
«В каждом конкретном случае можно найти компромисс. Повторяем: просто так за клумбу никто не накажет», — уточняют в ЖКХ.
Белорусам советуют перед обустройством клумбы обратиться в организацию жилищно-коммунального хозяйства по месту жительства и взять с собой примерную схему посадки. Специалисты осмотрят участок, проверят наличие коммуникаций, согласуют посадку.
В ЖКХ обращают внимание, что белорусы должны сами осуществлять уход за растениями. А на клумбах нельзя размещать шины, пластиковые бутылки и высаживать инвазивные растения и овощные культуры.
Ранее белорусский адвокат сказал о штрафах за музыку в лесу во время отдыха.
Тем временем Национальная академия наук сказала, чем опасны майские жуки в Беларуси.
Кстати, синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.