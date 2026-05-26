В Одинцовском округе Подмосковья открылась новая поликлиника

Поликлинику площадью свыше 3,3 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в Одинцовском городском округе Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медучреждение построили рядом с жилым комплексом «Заречье Парк», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
В здании поликлиники оборудованы кабинеты как терапевтов, так и узких специалистов, включая невролога, гинеколога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, уролога. На первом этаже находятся отделения рентгенологии, маммографии и флюорографии. Физиотерапевтический блок с кабинетами электросветолечения, теплолечения, УВЧ и массажа расположен на втором этаже. На третьем находится стоматология, а на четвертом — отделение функциональной диагностики с кабинетами ЭХО, ЭКГ, ЭЭГ и УЗИ.
Строители позаботились о доступности учреждения для маломобильных посетителей: основные входы в здание находятся на уровне земли, предусмотрены лифт, специальные санузлы и широкие дверные проемы. Система разделения потоков с несколькими входами поможет минимизировать риск распространения инфекций.
Территория вокруг поликлиники благоустроена: засеян газон, высажены кустарники, установлено уличное освещение, оборудована велопарковка и небольшой автопаркинг. Все выполнено в соответствии с единым стандартом медучреждений региона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.