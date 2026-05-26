Дорогу возле села Долгое в Белгородской области отремонтируют к концу июня

Ремонт дороги регионального значения Долгое — Россошь — Потоловка в Вейделевском округе Белгородской области ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют к концу июня этого года, сообщили в областном министерстве автомобильных дорог и транспорта.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 7 км. Начало дороги расположено в селе Долгое, затем она проходит через хутор Россошь и заканчивается в районе сельскохозяйственного предприятия села Потоловка. Маршрут обеспечивает связь между населенными пунктами, а для Потоловки дорога является единственным подъездом.
Это один из самых длинных участков, запланированных к ремонту в этом году. Дорожники уже уложили там нижний слой асфальтобетонного покрытия и собираются приступить к обустройству следующего. Помимо этого, специалисты сделают остановочные павильоны и тротуар с подходами к пешеходному переходу, установят перильное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.