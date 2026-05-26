В Ростовской области жителей предупредили об опасности атаки беспилотников

В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее экстренное уведомление от РСЧС получили жители региона во вторник, 26 мая, в 14:10.
— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам, — говорится в рассылке ведомства.
Напомним, днем 20 мая в небе над донской столицей уничтожили беспилотники. Обломки упали на строящийся дом в Первомайском районе, повредив верхние этажи высотки. Тогда пострадал один человек, мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести.
Помимо Ростова-на-Дону, в тот день дроны сбили в Каменске-Шахтинском и еще четырех районах области. Всего же за сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали порядка 20 аппаратов.
