В Ростовской области жителей предупредили об опасности атаки беспилотников

Жителям Ростовской области пришло уведомление от РСЧС о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее экстренное уведомление от РСЧС получили жители региона во вторник, 26 мая, в 14:10.

— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам, — говорится в рассылке ведомства.

Напомним, днем 20 мая в небе над донской столицей уничтожили беспилотники. Обломки упали на строящийся дом в Первомайском районе, повредив верхние этажи высотки. Тогда пострадал один человек, мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести.

Помимо Ростова-на-Дону, в тот день дроны сбили в Каменске-Шахтинском и еще четырех районах области. Всего же за сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали порядка 20 аппаратов.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше