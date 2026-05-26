Для школьников Новомосковска в Тульской области прошел «Цифровой ликбез»

Ученикам пяти школ города Новомосковска в Тульской области в рамках проекта «Цифровой ликбез», который реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», рассказали о том, как отвечать на подозрительные звонки и грамотно использовать инструменты кибербезопасности. Урок состоялся 19 мая, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Перед школьниками выступили представители Минцифры Тульской области, ИТ-компаний и операторов связи. Ребята узнали, как работают схемы телефонного мошенничества, почему злоумышленники пытаются давить на эмоции и заставляют принимать решения быстро. Отдельное внимание уделили правилам цифровой безопасности: ученикам посоветовали сразу завершать подозрительные звонки, не сообщать коды подтверждения и персональные данные, осторожно относиться к публикации фотографий документов и билетов, подключать защиту от мошеннических звонков у мобильного оператора.
«Сегодня мошенники делают ставку не столько на технологии, сколько на человеческий фактор. Звонящий уже знает имя своей жертвы, поэтому важно относиться к любой информации от незнакомца критически. Чем лучше мы понимаем, как работают мошеннические схемы, тем сложнее нас обмануть. Информированность остается главным инструментом защиты в интернете», — отметил замминистра цифрового развития и связи Тульской области Роман Борисов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.