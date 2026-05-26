ВТБ проведет «Авангардные выходные» в Нижнем Новгороде

ВТБ, Высшая школа экономики и Центр «Зотов» проведут в Нижнем Новгороде «Авангардные выходные» — серию лекций, экскурсий и мастер-классов, посвящённых архитектуре, искусству и культурному наследию эпохи авангарда. Мероприятия состоятся в Нижегородском государственном художественном музее и городском пространстве 30 и 31 мая в рамках выставки «Слияния».
Программа объединит исследователей архитектуры, искусствоведов, художников и студентов НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. Гостей ждут городские променады по следам футуристов, экскурсии по объектам конструктивизма и Соцгороду, лекция о взаимодействии московских и нижегородских архитекторов 1920—1930-х годов, а также семейные мастер-классы по созданию футуристических зин-книг.
«Для ВТБ поддержка культурных и образовательных проектов — это возможность сохранять историю и делать её ближе и понятнее людям. Особенно важно, что в программе есть экскурсии по Соцгороду — для Нижнего Новгорода это не просто архитектура, а часть живой городской памяти. Благодаря сотрудничеству ВТБ и НИУ ВШЭ и Центра “Зотов” появился проект, который помогает по-новому посмотреть на город, его наследие и жителей, которые создавали эту среду», — отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.
События пройдут в программе выставки «Слияния» — междисциплинарного проекта, приуроченного к 30-летию НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и 130-летию Нижегородского государственного художественного музея. В основе выставки — образ Стрелки как главной визуальной метафоры города и символа соединения культур, идей и эпох.
Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации.
