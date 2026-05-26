Долина Егошихи: экотропы и краснокнижные виды расположились в центре Перми

Однако эксперт видит и положительную динамику: люди стали жить лучше, и теперь нет нужды выживать за счет природы, относиться к ней как к кладовой. Он вспоминает, что еще в семидесятые годы залетную утку в Перми тут же поймали бы и съели, а дроздов на рябине отстреливали без жалости. В начале XX века дети охотились на снегирей и свиристелей ради еды.