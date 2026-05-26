Долина Егошихи: экотропы и краснокнижные виды расположились в центре Перми

В самом центре Перми, в двух шагах от шумных проспектов, существует место, где поют соловьи, лисы охотятся на полевок, а под ногами можно найти окаменелости возрастом 250 миллионов лет. Это долина реки Егошихи — особо охраняемая природная территория, которую местные жители ласково называют «зеленым островком».
Содержать такой уголок в порядке непросто: мало убрать мусор и проложить экотропы, нужно еще объяснить людям, почему здесь нельзя жечь костры, рвать цветы и загорать на склонах. Этим занимаются специалисты по экопросвещению, они же парк-менеджеры. Один из них — биолог с полувековым стажем, сотрудник пермского МКУ «ГорЗеленСтрой» Алексей Васильевич Лоскутов.
В беседе с aif.ru Алексей Васильевич поделился, что водит экскурсии по экотропам долины и любит повторять, что местная экотропа в Разгуляе — это зоопарк наоборот. Если в обычном зоопарке звери сидят в клетках, а люди на них смотрят, то здесь человек идет по тропе и оказывается в своеобразной «клетке», а звери с интересом наблюдают за ним. Люди — гости, а животные — хозяева.
По словам Лоскутова, постепенно посетители это понимают. Например, недавно ему пришлось объяснять девушке, которая загорала на склоне, что это не пляж. С каждым годом количество нарушений уменьшается, но они все еще случаются.
Сравнивая отношение к природе раньше и теперь, биолог отмечает: современная молодежь приходит на экскурсии, чтобы просто смотреть, слушать и любоваться. Дети начальной школы сами возмущаются, увидев мусор на тропе. Однажды школьники так увлеклись уборкой с помощью специализированной палки-хваталки, что даже спорили, кому собирать отходы.
Совсем иная картина у старшего поколения. Пожилые женщины, по наблюдениям Лоскутова, часто рассуждают потребительски: «Здесь бы мяту собрать на чай, девясил выкопать на лекарство». Они же обдирают нарциссы, полагая, что такие цветы надо держать дома.
Однако эксперт видит и положительную динамику: люди стали жить лучше, и теперь нет нужды выживать за счет природы, относиться к ней как к кладовой. Он вспоминает, что еще в семидесятые годы залетную утку в Перми тут же поймали бы и съели, а дроздов на рябине отстреливали без жалости. В начале XX века дети охотились на снегирей и свиристелей ради еды.
Долина Егошихи хранит память о разных эпохах. Здесь начиналась Пермь с ее медеплавильного завода. Позднее на этом месте располагались сады, гаражи. При обустройстве экотропы вывезли несколько машин мусора. В советское время здесь копали овощные ямы — они служили холодильниками.
В военные годы склоны отдали эвакуированным рабочим под картошку. А в 1960-е разбили плодовые сады — яблони, груши, малину, смородину. В начале 1990-х люди отсюда ушли, предпочтя более крупные участки за городом, у рек, а растения остались.
Теперь, по словам парк-менеджера, здесь вырос необычный для пермской полосы лес из яблонь. Вишня выжила не вся, зато активно расселяются облепиха и ирга. Старые яблони до сих пор плодоносят, но молодых почти нет. Так долина стала местом интереснейшего эксперимента: как южные растения выживают без ухода в уральском климате.
Лоскутов называет это «квазиприродными сообществами» — территорией, некогда обустроенной человеком, но постепенно превращающейся в дикую. Здесь повсюду следы человеческой деятельности, и сотрудники парка учатся использовать это пространство для отдыха, но напоминают: это парк, а не тайга.
Отвечая на вопрос о роли человека в природе, биолог подчёркивает: человек — ее часть. Если лететь над Пермским краем на вертолете, видно: все местные леса вторичные. Их вырубали — и лес восстанавливался. Люди часто принимают нынешнее состояние за вечное, но 15 тысяч лет назад на склонах Егошихи была тундростепь с дикими лошадьми, сайгаками и северными оленями.
В визит-центре «Егошиха» работает несколько интерактивных экспозиций, созданных Пермским краеведческим музеем. Одна из них — «Малые реки наполнены жизнью» — рассказывает о влиянии рек на город и обитателях долины. Вторая — «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю» — посвящена Пермскому геологическому периоду. Третья — «Первогород древнее, чем кажется» — знакомит с историей Егошихи как места основания Перми и археологическими находками.
Особый интерес у посетителей вызывает темная комната со звуками, записанными прямо на Егошихе: хруст снега, шорох листьев, бульканье воды, проходящий поезд и колокольный звон. Есть здесь и сенсорные киоски, буклеты с картами «Зеленого кольца», аудиогид, который запускается наведением телефона на экспонат.
По наблюдениям Алексея Лоскутова, младшеклассников больше всего привлекает щит со способами передвижения зверей, обитающих в парке.
Среди хищников, живущих буквально у нас под носом, биолог выделяет землеройку-бурозубку. Она весит всего 2,5 грамма, но обладает фантастическим аппетитом — съедает три своих веса в сутки, питаясь насекомыми, червями, пауками, мелкими лягушками и мышами. «Нам повезло, что она маленькая, — шутит Лоскутов, — иначе весь город бы съела».
Алексей Васильевич пришел в парк-менеджеры уже на пенсии. Всю жизнь он связан с природой: после биофака уехал главным лесничим в Челябинскую область, затем был научным сотрудником в Башкирском заповеднике «Шульган-Таш» — том самом, где находится Капова пещера с палеолитическими рисунками.
Вернувшись в Пермь, работал в областном комитете по охране природы, курировал особо охраняемые природные территории и вел Красную книгу Пермского края. В должности инспектора исходил весь регион. На пенсии подрабатывал в турфирмах — водил пешие походы и сплавы по рекам, затем прошел обучение на экскурсовода по ООПТ.
Свою первую экскурсию он провел еще в детском саду более полувека назад. Тогда перед огромным кустом спиреи, усыпанным насекомыми, он несколько дней сидел и придумывал названия всем букашкам. А потом водил одногруппников и рассказывал про каждую из них. Лоскутов признается, что ему до сих пор ему очень интересно работать, особенно с любознательными детьми.