Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком

Вице-премьер также поблагодарил учителей за их работу и поддержку молодежи.

Источник: Национальные проекты России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком. По его словам, в ученические годы закладываются знания, ценности и воспоминания, которые поддерживают людей в течение всей жизни.

«Дорогие друзья, каждый из вас уже прошел большой путь. Вам предстоит сдать экзамены, определиться с будущей профессией. Призываю выбирать те специальности, которые связаны с приоритетными для России направлениями, и вносить вклад в процветание родных регионов и всей страны», — приводятся слова Дмитрия Чернышенко в сообщении кабмина.

В новом учебном году абитуриентам доступно около 880 тыс. бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тыс. — в высших учебных заведениях. Наибольшее количество — по инженерным и техническим специальностям. Дмитрий Чернышенко также поблагодарил учителей и родителей за развитие и поддержку молодых людей.

«У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей. Это отмечает Президент Владимир Владимирович Путин. Дорогие педагоги! Благодаря вам школьники раскрывают свои способности и таланты. На это также направлены меры национального проекта “Молодёжь и дети” — в рамках него создается образовательная инфраструктура, проводятся конкурсы и олимпиады, для повышения качества учебы в колледжах, техникумах и вузах действуют “Профессионалитет” и “Приоритет 2030”, строятся кампусы мирового уровня», — добавил вице-премьер.

В завершение он пожелал ребятам пронести через всю жизнь крепкую школьную дружбу, благодарность учителям и теплую память о годах, проведенных вместе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

