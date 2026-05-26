Как 4-летний мальчик чуть не умер из-за обеда в садике

В хабаровском детском саду № 4 случилось то, чего боялись родители четырехлетнего Димы* с того самого дня, как впервые принесли в группу медицинские справки. У мальчика — тяжелая аллергия на белки коровьего молока, и об этом знали все: и воспитатели, и администрация учреждения. Но 22 мая ребёнку дали обед, едва не ставший для него последним — и только чудо в лице основной воспитательницы, вовремя вернувшейся в садик, спасло мальчика от смерти. Сейчас по факту произошедшего возбуждено заведено уголовное дело, по которому уже потребовал доклад глава СК РФ Александр Бастрыкин. Подробности — в материале hab.aif.ru.