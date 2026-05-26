Задыхался и хрипел. Как 4-летний мальчик чуть не умер из-за обеда в садике

В хабаровском детском саду № 4 случилось то, чего боялись родители четырехлетнего Димы* с того самого дня, как впервые принесли в группу медицинские справки. У мальчика — тяжелая аллергия на белки коровьего молока, и об этом знали все: и воспитатели, и администрация учреждения. Но 22 мая ребёнку дали обед, едва не ставший для него последним — и только чудо в лице основной воспитательницы, вовремя вернувшейся в садик, спасло мальчика от смерти. Сейчас по факту произошедшего возбуждено заведено уголовное дело, по которому уже потребовал доклад глава СК РФ Александр Бастрыкин. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Не стали ждать врачей.
На днях с группой, где занимается Дима, осталась младший воспитатель — женщина, у которой, что интересно, есть медицинское образование. Она разогрела и раздала детям мясной рулет. В составе блюда содержалось молоко — ровно тот продукт, который Ване был категорически запрещен. Родители заранее предоставили в сад все необходимые справки о диагнозе мальчика, и персонал был осведомлён о его аллергии.
Через несколько минут после того, как Дима поел, ему резко стало плохо. Но вместо того чтобы немедленно оказать первую помощь или вызвать скорую, младший воспитатель просто сообщила о случившемся заведующей и позвонила маме ребенка. Мальчик в это время задыхался, а драгоценные минуты уходили.
К счастью, в этот момент в сад вернулась основная воспитательница группы Наталья. Увидев, в каком состоянии находится ребенок, она сразу же вызвала медиков. А когда малыш начал задыхаться, не стала дожидаться врачей — посадила Ваню вместе с подоспевшими родителями в свою машину и на всех парах помчалась в больницу № 9. Именно эта женщина, по сути, и спасла ребенку жизнь. Диме немедленно оказали первую помощь и положили в стационар.
После случившегося бабушка мальчика попыталась связаться с заведующей детским садом. Однако та, по её словам, разговаривать отказалась, сославшись на занятость. Позже извинения все же были принесены, но осадок остался.
Сейчас, по словам близких Димы, часть претензий пытаются переложить на ту самую воспитательницу Наталью, которая спасла ребенка. Вот только родные мальчика с этим категорически не согласны: они требуют наказать тех, кто действительно виноват.
Возбуждено дело.
Ситуацией занялись сразу несколько правоохранительных органов. Прокуратура Индустриального района Хабаровска по поручению краевой прокуратуры проводит проверку соблюдения сотрудниками дошкольного учреждения прав несовершеннолетнего. Ведомству предстоит дать оценку действиям работников сада по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства с учетом индивидуальных особенностей ребенка, а также своевременности вызова и оказания медицинской помощи.
Следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Реакция последовала и из Москвы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Счёт шёл на минуты.
Угроза жизни Диме была куда серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Как объяснила hab.aif.ru диетолог-эндокринолог Ванда Корогод, аллергия к белкам коровьего молока — это не просто безобидная сыпь.
«Это патологическая реакция, в основе которой лежат иммунные механизмы, а именно специфические иммуноглобулин-Е-опосредованные реакции. Её часто путают с непереносимостью лактозы, но это совершенно разные вещи: непереносимость лактозы — это дефицит фермента, который расщепляет молочный сахар, и к иммунитету она отношения не имеет. А то, с чем мальчик имел дело, называется истинной аллергией», — пояснила специалист.
По словам Корогод, аллергия к белкам коровьего молока — заболевание нечастое. У взрослых оно встречается в среднем у 0,1−0,3% населения, максимум до 1%. Пик заболеваемости приходится на первый год жизни — порядка 2−3%, преимущественно у детей на искусственном вскармливании. К пяти годам встречаемость может достигать 4%, а затем, по мере взросления, частота снижается. Но для тех, у кого диагноз подтвержден, главное правило — полностью исключить аллерген из рациона.
«Но если ребенок все-таки употребил опасный продукт, необходимо немедленно дать сорбенты и антигистаминные препараты. Если реакция очень выражена — подключаются уже гормональные препараты. Подход к лечению должен быть дифференцированным в зависимости от того, как именно проявляется аллергия. При гастроинтестинальных жалобах используются сорбенты и антигистаминные препараты. При кожных формах — то же самое плюс местное лечение мазями. Если есть сопутствующая бронхиальная астма, применяются специальные ингаляционные препараты для купирования бронхиальной обструкции, например короткодействующие бета-агонисты типа сальбутамола», — рассказала эндокринолог.
В случае с Димой счет шел на минуты, а первая помощь не была оказана вовсе. Ребенок с отеком и приступом удушья оставался без медикаментозной поддержки до тех пор, пока его не довезли до больницы. И то, что он выжил, — заслуга вполне конкретного человека, который не растерялся и не стал ждать.
Сейчас мальчик всё ещё восстанавливается от пережитого ужаса и находится под наблюдением врачей, а его семья ждет результатов проверок. И поскольку дело попало на стол главе Следственного комитета, родители могут не без оснований рассчитывать, что виновные не отделаются формальными извинениями, а ответят по всей строгости закона.
* имя несовершеннолетнего изменено.