Глава «Садов Придонья» Андрей Самохин отмечает День рождения в Волгограде

В 1990 году 28-летнего Андрея Самохина выдвинули на должность директора плодосовхоза «Первомайский» и избрали на общем собрании. Уже через пять лет — в 1995 году — молодой руководитель подписал исторически важные контракты на поставку оборудования для переработки и производства яблочного сока, а также на поставку линии по розливу сока в картонную упаковку. В 1996-м по инициативе Андрея Самохина «Первомайский» переименовывали в «Сады Придонья». И сегодня это известный на всю Россию и за ее пределами производитель соков, располагающий самыми большими в Европе садами. В поселке Сады Придонья создаются все условия для комфортной жизни сотрудников предприятия.