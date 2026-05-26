Якорный резидент тамбовской ОЭЗ сократил вложения в свой проект

По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Тамбовской области ООО «Металл сервис» специализируется на производстве стальных труб, полых профилей и фитингов. Компания учреждена в сентябре 2004 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. Бенефициаром и гендиректором является Константин Жуков. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 84 млн руб. Более свежие финансовые показатели не раскрывались. По собственным данным компании, в ее структуру входят 23 подразделения с общей численностью персонала более 1,5 тыс. человек. Основные производственные мощности расположены в Тамбовской области, торговые представительства — в Москве, Тамбове и Пензе.