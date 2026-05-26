Минздрав напомнил правила защиты от клещей в сезон их активности

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Специалисты министерства здравоохранения напомнили о мерах защиты от клещей в условиях сезонной активности и предупредили о рисках инфекций.
Как отметили в ведомстве, главным методом профилактики остается вакцинация.
«В нашей стране доступны препараты как российского, так и бельгийского производства для взрослых и детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
При этом специалисты подчеркивают, что прививка не дает полной защиты от всех инфекций, переносимых клещами, поэтому базовые меры безопасности остаются обязательными.
Также стоит уделить особое внимание само- и взаимоосмотров после прогулок, а также регулярного ухода за территорией — расчистки участков, скашивания травы и проведения дератизационных мероприятий для снижения численности грызунов как переносчиков клещей.
Медики предупредили: при обнаружении присосавшегося клеща нельзя использовать растительное масло, поскольку это может повысить риск заражения из-за выброса слюны паразита в кровь.
Клеща следует удалять пинцетом или нитью, аккуратно захватывая его как можно ближе к хоботку и извлекая вращающими или вытягивающими движениями.
Также можно использовать специальные средства для удаления клещей.
«Сразу после удаления обратитесь в поликлинику. Предупредите врача-специалиста о факте укуса клеща», — акцентировали в Минздраве.
Специалисты предупредили, что экспресс-тесты на энцефалит на ранних стадиях могут быть ложноотрицательными.
Первые симптомы клещевых инфекций могут напоминать грипп: лихорадка, слабость и ломота в теле, а в дальнейшем возможны более тяжелые неврологические проявления, включая спутанность сознания.
Ранее эпидемиолог рассказал про быстрый способ достать клеща без пинцета.