Калининградцам дали советы, как спастись от комаров

С приходом теплых месяцев жители Калининграда вновь сталкиваются с нашествием комаров, которые нередко проникают в дома и нарушают покой домочадцев. О том, как обезопасить свое жилье от назойливых насекомых, советами с MK.Ru поделилась старшая преподавательница Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Батанова.
По мнению эксперта, лучшая тактика борьбы с комарами — не допустить их попадания в квартиру. Добиться этого поможет установка москитных сеток на окна, а также тщательная проверка дверей, оконных проемов и вентиляционных отверстий на наличие щелей.
Помимо этого, важно лишить насекомых возможности размножаться. Так как комары откладывают яйца в стоячей воде, стоит регулярно опорожнять поддоны от цветочных горшков, следить за емкостями с водой и не допускать скопления влажного мусора на балконе.
Поддержание чистоты в доме тоже играет свою роль: чем меньше в помещении укромных уголков, тем меньше оно привлекает насекомых. Улучшить ситуацию поможет и вентилятор — он осложняет комарам перемещение и заметно снижает их активность.
Если же насекомые все‑таки оказались в квартире, можно прибегнуть к безопасным средствам их отпугивания. Например, использовать ароматические свечи или палочки с эфирными маслами — запах лаванды, эвкалипта или цитронеллы неприятен для комаров. Хорошую эффективность демонстрируют и электрические ловушки с ультрафиолетовым излучением.
Эфирные масла гвоздики, эвкалипта, герани и лаванды, которые также отпугнут насекомых, допустимо применять в аромалампах, либо с должной осторожностью наносить на кожу. А базилик, мята, розмарин и шалфей способны сделать атмосферу в доме менее привлекательной для насекомых.
Максимально надежную защиту обеспечивает комплексный подход, заключает эксперт. Это позволит заметно сократить численность комаров и гарантировать спокойный сон без неприятных укусов.