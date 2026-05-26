В Ярском районе Удмуртии модернизировали центральную детскую библиотеку

Модернизация центральной детской библиотеки в поселке Яр Ярского района Удмуртии подошла к концу. Учреждение преобразилось по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
За счет полученной субсидии в библиотеке провели ремонт, в рамках которого обновили интерьер и создали новые комфортные и уютные условия для посетителей и сотрудников. Например, расширенные дверные проемы со стеклянными дверями добавили простора, а светонепроницаемые шторы позволяют демонстрировать в зале видеоролики, презентации и фильмы.
За счет зонирования помещения созданы функциональные площадки, а закупленные стеллажи уже заставлены книгами. Кроме того, оборудование подключено и полностью готово к работе с посетителями. Благодаря участию в нацпроекте библиотека сможет реализовать новые проекты: с начала лета там начнется оснащение ФлорАрт-коворкинг-пространства. В настоящее время облагораживается прилегающая территория.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.