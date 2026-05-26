Более 180 видеокамер в Красноярском крае следят за ситуацией в лесах

Сеть видеомониторинга «Лесохранитель» расширена до 181 камеры наблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра. Глава региона Михаил Котюков поручил уделять повышенное внимание выявлению лесных пожаров на ранней стадии. Каждая видеокамера совершает полный круговой обзор до 8 раз каждый час, самостоятельно распознавая признаки дыма и огня через цифровую систему мониторинга. Таким образом обеспечивается непрерывный контроль состояния лесных массивов рядом с населенными пунктами. Полученные данные немедленно поступают диспетчеру видеосистемы, который оперативно передает сведения ближайшему подразделению противопожарной охраны. На основе полученных данных специалисты авиаотделений и лесопожарных станций рассчитывают количество сил и средств для тушения. С начала года благодаря системе видеомониторинга были зафиксированы 233 дым-точки. Подтвердились данные о 23 лесных пожарах, а также 28 возгораниях на землях иных категорий. Благодаря оперативному обнаружению очагов удается быстрее справиться с огнем и сократить пройденные им площади. Это является одной из приоритетных задач нацпроекта «Экологическое благополучие, — сообщил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. За ситуацией в лесах региона следят также с помощью БПЛА. В рамках реализации национального проекта “Беспилотные авиационные системы” в этом сезоне парк беспилотников регионального Лесопожарного центра увеличен до 81 аппарата.