На площадке технопарка в Калуге пройдет форум «Цифровая эволюция»

В центре внимания — опыт предоставления госуслуг в электронном формате и внедрение технологий ИИ.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийский форум «Цифровая эволюция» в седьмой раз состоится 6 и 7 августа на базе технопарка в Калуге. В рамках мероприятия участники обсудят результаты реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития Калужской области.

За шесть лет «Цифровая эволюция» стала главной межрегиональной площадкой для обсуждения цифровой трансформации государства. В работе форума в этом году примут участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, ИТ-эксперты и представители федеральных и региональных органов власти со всей страны.

В центре внимания — опыт предоставления цифровых государственных услуг, внедрение технологий искусственного интеллекта в типовых облачных решениях и цифровых платформах, а также автоматизация госуслуг и функций в регионах. Традиционно форум не ограничится деловой программой. Для участников организованы спортивные мероприятия: 6 августа состоится хоккейный матч, 7 августа — «Цифровой забег». Подробная программа форума будет опубликована позднее.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.