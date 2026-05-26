Метод диагностики распространения рака легкого поможет снизить рецидивы на 99%

ТОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Технология предоперационной диагностики распространения опухоли по легким, разработанная российскими учеными, может снизить риск рецидива на 99%. Об этом сообщила заведующая кафедрой патологической анатомии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Марина Завьялова на открытии вузовской лаборатории трансляционной медицины.
Ранее ТАСС сообщал, что рак легкого занимает первое место в структуре смертности населения России от злокачественных новообразований.
«При внедрении технологии прогнозирования распространения опухоли по воздушным пространствам, примерно, на 98−99% будет минимизирован риск рецидивирования и будут продлены сроки выживаемости у больных с мелкоклеточным раком легкого», — сказала Завьялова.
По ее словам, распространение опухоли по воздушным пространствам — одна из главных проблем при немелкоклеточном раке легкого. До операции почти невозможно определить, распространилась ли опухоль по воздушным путям легкого. Компьютерная томография и даже замороженные срезы ткани прямо во время операции часто дают ложные результаты — их специфичность не превышает 60%.
Технология томских ученых позволяет анализировать не форму и структуру клеток, а их метаболиты — продукты обмена веществ. В основе подхода лежит метаболомный анализ, то есть изучение полного набора метаболитов в образце ткани.
Ученые продолжат развивать проект в новой лаборатории СибГМУ по созданию методов ранней диагностики социально значимых заболеваний, которая открылась 26 мая в Томске. В ней займутся персонализированной диагностикой хронических неинфекционных заболеваний — онкологии, метаболического синдрома и патологий беременности.