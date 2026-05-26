В красноярском СФУ открылась именная аудитория «Транснефть — Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») в рамках благотворительной деятельности оказало финансовую поддержку Сибирскому федеральному университету (СФУ) в Красноярске.
На выделенные средства выполнено оснащение учебной аудитории кафедры проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Института нефти и газа СФУ. В частности, приобретена интерактивная панель для проведения занятий по профильным дисциплинам.
«В современных реалиях подготовка квалифицированных специалистов для отрасли возможна только совместно с индустриальными партнерами. Сотрудничество с АО “Транснефть — Западная Сибирь” позволяет нам идти в ногу со временем: совершенствовать образовательный процесс, укреплять материально-техническую базу и соответствовать текущим и будущим потребностям предприятий в кадрах», — отметил заместитель директора по учебной работе Института нефти и газа СФУ Александр Сокольников.
Торжественная презентация обновленной аудитории прошла с участием представителей Красноярского филиала АО «Транснефть — Западная Сибирь». В рамках мероприятия состоялись экскурсия по корпусу Института нефти и газа СФУ и мастер-классы профильных кафедр для детей работников предприятия. В них приняли участие порядка 30 старшеклассников.
«Мы ознакомились с направлениями обучения Института нефти и газа, прошлись по корпусу, поучаствовали в нескольких мастер-классах. Один из них — в химической лаборатории — запомнился особенно. В новой аудитории “Транснефть — Западная Сибирь”, оформленной в корпоративном стиле, нам рассказали о предприятии и востребованных профессиях. В целом оснащение и возможности, которые предлагает вуз, впечатляют. Хочется здесь учиться», — поделилась мнением ученица 9 класса Алиса Лисовец.
В 2025 году АО «Транснефть — Западная Сибирь» и Сибирский федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере подготовки и переподготовки кадров для нефтегазовой отрасли, проведение совместных профориентационных мероприятий, комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организацию практик и стажировок студентов с последующим трудоустройством.