Власти сказали, где в Минске построят новые общежития квартирного типа. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
Как отмечает Ирина Гонтарева, новые общежития — это не привычные здания с блоками и коридорной системой, а полноценные квартиры.
— Сегодня мы действительно нуждаемся в привлечении молодых специалистов и закреплении квалифицированных кадров. Поэтому одним из способов поддержки предложено строительство общежитий, — пояснила глава комитета.
Среди таких объектов — здание, расположенное на улице Семашко, а также реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа будут построены в жилом районе Лебяжий. Еще одно будет возведено в районе улицы Лейтенанта Кижеватова.
На стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, предназначенное для сотрудников строительного комплекса. Также в 2026 году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте, рассчитанное на медицинских работников.
Тем временем власти сказали, в каком районе Минска построят многоэтажные дома.
Ранее мы писали, что роскошная двушка с французским балконом выставлена на продажу в «Воротах Минска».
Также мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.